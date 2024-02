VACANCES D’HIVER AU MUSÉE AEROSCOPIA MUSEE AEROSCOPIA Blagnac, samedi 10 février 2024.

VACANCES D’HIVER AU MUSÉE AEROSCOPIA MUSEE AEROSCOPIA Blagnac Haute-Garonne

Cet hiver, activez le mode avion ! Embarquez pour le monde fascinant de l’aéronautique au musée aeroscopia, découvrez sa collection unique et amusez-vous avec de nombreux ateliers.

Venez y découvrir des visites contées pour les enfants, des ateliers créatifs pour créer un mini cerf-volant, ou encore réaliser une construction vertigineuse en Kapla, des ateliers de pilotage de drones pour vous essayer à une course d’obstacles ou encore des ateliers d’aero’brique pour construire un aéroport éphémère !

Et pour toute la famille, le vaisseau X-Wing et son cockpit est toujours accessible aux fans de Lego et de la saga Star Wars. Des escales thématiques vous sont proposées sur les avions phares de la collection SuperGuppy, Concorde et X-Wing.

Nouveauté !

Venez vivre la vraie expérience d’un apprenti pilote de manière inédite et immersive !

Une cheffe pilote, un instructeur de vol, des avions remarquables… Entrez dans l’aéroclub Alpha-Sierra et voltigez en réalité virtuelle !

Retrouvez le programme complet des animations sur www.aeroscopia.fr/programmation15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 09:30:00

fin : 2024-02-25 19:00:00

MUSEE AEROSCOPIA Allée André Turcat

Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie info@musee-aeroscopia.fr

L’événement VACANCES D’HIVER AU MUSÉE AEROSCOPIA Blagnac a été mis à jour le 2024-02-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE