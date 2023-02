VACANCES D’HIVER AU COUVENT DES JACOBINS COUVENT DES JACOBINS, 18 février 2023, Toulouse .

VACANCES D’HIVER AU COUVENT DES JACOBINS

Cloître des Jacobins Toulouse Haute-Garonne

2023-02-18 – 2023-03-05

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin

Toulouse

Haute-Garonne

Plongez dans l’histoire du lieu !

VISITES EN FAMILLE

« LA VIE AUX JACOBINS AU MOYEN ÂGE »

Une visite au cœur des magnifiques illustrations de l’exposition pour découvrir la vie quotidienne au Moyen Âge dans le Couvent. Les enfants revêtiront les costumes des protagonistes pour faire (re)vivre l’Histoire.

Mercredi 22 février et mercredi 1er mars à 10h30

Durée: 1h30 (habillage compris)sur réservation

À partir de 10 ans

Tarif : 3 € par enfant, 7€ par adulte

Jauge limitée à 20 personnes (enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte)

« LA BALADE DES PETITS MONSTRES »

Venez au Couvent découvrir les animaux et créatures fantastiques du Moyen Âge ; celles des chapiteaux du cloître, celles des manuscrits ou encore des décors civils. Une promenade, puis un conte, seront suivis d’un atelier créatif et historique et vous pourrez réaliser votre monstre en famille.

Mardi 28 février et jeudi 02 mars à 10h30

Durée : 1h30, sur réservation

À partir de 7 ans

Tarif : 3 € par enfant, 7€ par adulte

Jauge limitée à 20 personnes (enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte)

« DANS LES MARMITES DE L’HISTOIRE »

Au cours de cette visite hors du commun, vous découvrirez les ingrédients et les plats dont on se nourrissait durant l’Antiquité et au Moyen Âge. Rendez-vous pour commencer au Musée Saint-Raymond, où vous en apprendrez plus sur la cuisine romaine. Vous en repartirez avec un condiment concocté par vos soins, ainsi qu’avec un livret de recettes.

La visite se poursuit au Couvent des Jacobins, où vous découvrirez les secrets des maîtres-queux ; les chefs cuisiniers du Moyen Âge. À cette occasion, vous réaliserez une préparation pour faire le fameux « hypocras » et repartirez avec quelques idées de recettes…

Durée : 2h30, sur réservation

À partir de 9 ans.

Le mardi 21 et le jeudi 23 février à 10h (RDV au Musée Saint-Raymond)

Tarif : 5€ par enfant, 10€ par adulte

Billets : uniquement sur le site de réservation du Musée Saint-Raymond

ANIMATIONS

« LES BÂTISSEURS DU MOYEN ÂGE»

Venez en famille construire une voûte romane ou gothique et voir comment prendre des mesures avec la corde à treize nœuds. Vous découvrirez les artisans qui se cachent derrière ces chantiers prestigieux du Moyen Âge ainsi que leurs outils ! Une animation ouverte à tous et sans réservation.

Dans l’ église : les mercredis et vendredis à 11h

Durée : environ 30 min

À partir de 7 ans

Tarif : animation gratuite, accès libre

« A TABLE AU MOYEN ÂGE »

Venez découvrir les secrets des cuisiniers du Moyen Âge, ainsi que la richesse des épices accompagnant les repas. Vous apprendrez aussi à bien vous tenir à table, selon les convenances médiévales. Une animation ouverte à tous et sans réservation.

Dans le réfectoire : les mardis et le jeudis à 15h30

Durée : environ 30 min

À partir de 7 ans

Tarif : animation gratuite, droit d’entrée au Couvent (Adulte : 4 € PT, Enfant : gratuit)

« LES MANUSCRITS DU MOYEN ÂGE»

Comment les frères copistes du Couvent des Jacobins fabriquaient les somptueux manuscrits de leur bibliothèque au Moyen Âge ? Parchemin, calames et enluminures n’auront plus de secrets pour vous ! Une animation ouverte à tous et sans réservation.

Dans le cloître : les mercredis et vendredis à 15h30

Durée : environ 30 min

À partir de 7 ans

Tarif : animation gratuite, droit d’entrée au Couvent (Adulte : 4 € PT, Enfant : gratuit)

Pour ces vacances, l’équipe du Couvent des Jacobins propose différentes animations conviviales et ludiques en lien avec le Moyen Âge, autour des secrets des bâtisseurs, de la cuisine médiévale, des manuscrits ou encore de la vie quotidienne.

publics.jacobins@mairie-toulouse.fr +33 5 61 22 23 81 http://www.jacobins.toulouse.fr/

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse

