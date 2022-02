Vacances d’hiver au centre de loisirs en breton de Ti ar Vro Kreizenn Dudi Gwengamp Guingamp Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Guingamp

Vacances d’hiver au centre de loisirs en breton de Ti ar Vro Kreizenn Dudi Gwengamp, 14 février 2022, Guingamp. Vacances d’hiver au centre de loisirs en breton de Ti ar Vro

du lundi 14 février au samedi 19 février à Kreizenn Dudi Gwengamp

Bonjour à tous.tes, Nous espérons que vous allez bien, Le centre aéré de Guingamp sera ouvert la deuxième semaine des vacances de février, du 14 au 18. L’équipe d’animation propose une semaine de loisirs sur le thème les continents, une occasion d’apprendre et de voyager en cette période hivernale. Nous sommes ravi.e.s d’accueillir vos enfants et de mettre en place des animations en langue bretonne. Pour les inscriptions, vous pouvez nous écrire un email à l’adresse suivante : [kreizenn.dudi@tiarvro-gwengamp.bzh](mailto:kreizenn.dudi@tiarvro-gwengamp.bzh) ou nous téléphoner au 02 96 44 27 88 Au plaisir de vous retrouver et de vous accueillir. Divi, Caroline, Tangui et Maïwenn Une semaine d’animation en breton pour les 3-11 ans Kreizenn Dudi Gwengamp 21 Rue Maez Kamm 19, 22200 Guingamp Guingamp Moulin des Salles Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-14T08:00:00 2022-02-14T19:00:00;2022-02-15T08:00:00 2022-02-15T19:00:00;2022-02-16T08:00:00 2022-02-16T19:00:00;2022-02-17T08:00:00 2022-02-17T19:00:00;2022-02-18T08:00:00 2022-02-18T19:00:00;2022-02-19T08:00:00 2022-02-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Guingamp Autres Lieu Kreizenn Dudi Gwengamp Adresse 21 Rue Maez Kamm 19, 22200 Guingamp Ville Guingamp lieuville Kreizenn Dudi Gwengamp Guingamp Departement Côtes-d'Armor

Kreizenn Dudi Gwengamp Guingamp Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guingamp/

Vacances d’hiver au centre de loisirs en breton de Ti ar Vro Kreizenn Dudi Gwengamp 2022-02-14 was last modified: by Vacances d’hiver au centre de loisirs en breton de Ti ar Vro Kreizenn Dudi Gwengamp Kreizenn Dudi Gwengamp 14 février 2022 Guingamp Kreizenn Dudi Gwengamp Guingamp

Guingamp Côtes-d'Armor