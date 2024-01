[Vacances d’hiver] Atelier « Programmation et IA » au Plateau créatif Quai des Savoirs Toulouse, samedi 10 février 2024.

[Vacances d’hiver] Atelier « Programmation et IA » au Plateau créatif Venez participer à nos ateliers sur l’intelligence artificielle pendant les vacances d’hiver au Quai des Savoirs ! 10 25 février Quai des Savoirs Séances sur inscription, tarif 7 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T14:15:00+01:00 – 2024-02-10T15:45:00+01:00

Fin : 2024-02-25T16:15:00+01:00 – 2024-02-25T17:45:00+01:00

Un atelier sur inscription pour découvrir l’intelligence artificielle pendant les vacances d’hiver du 10 au 25 février

Familiarisez-vous avec cet outil qui touche désormais de nombreux domaines de notre quotidien.

► Atelier Programmation et IA par la Compagnie du Code

Cet atelier ludique permet aux participants de comprendre l’envers du décor de l’intelligence artificielle et de démystifier le fonctionnement des outils du quotidien qui l’utilisent.

Pour cela, les jeunes développeront un mini-projet de reconnaissance d’image à travers la création d’un programme informatique qu’ils entraîneront ensuite.

L’atelier permet également de faire un parallèle avec des cas d’utilisation dans le monde d’aujourd’hui en discutant des potentiels risques de biais associés, avec un regard critique.

10 au 25 février

Durée : 1h30 par atelier

par atelier Séances sur inscription à 14h15 et 16h15

et Strictement réservé aux enfants de + de 8 ans

Réservation conseillé

Pendant les vacances d’hiver, découvrez notre programmation à la découverte de l’intelligence artificielle :

—

Crédit image E.Grimault

Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://www.quaidessavoirs.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/selection/event/date?productId=10229177916879 »}] [{« link »: « https://www.lacompagnieducode.org/ »}, {« link »: « https://billetterie.quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/selection/event/date?productId=10229177916879 »}, {« link »: « https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/agenda/ateliers-et-animations/vacances-dhiver-a-la-decouverte-de-lintelligence-artificielle/ »}] Dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, le Quai des Savoirs propose des espaces d’exposition, d’expérimentation et de découvertes pour tous les âges. Métro ligne B station Carmes ou Palais de Justice. Tramway ligne T1 ou T2 station Palais de Justice. Bus Linéo 9 arrêt Grand Rond

vacances d’hiver vacances de février