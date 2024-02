VACANCES D’HIVER A LA MJC Boulevard Bertrand Adoue Aurignac, lundi 12 février 2024.

VACANCES D’HIVER A LA MJC Boulevard Bertrand Adoue Aurignac Haute-Garonne

Viens rencontrer et passer un bon moment avec les jeunes de la MJC !

Au programme séjour de ski du lundi 19 au vendredi 23 février (inscription ouverte , plus d’info sur le site de le MJC du Saint-gaudinois)

Mais aussi, 5 jours de programmes bien variés. Gaming + Cuisine et Mange tes crêpes à Aurignac. « Qui est ce géant » et soirée masquée à Saint-Gaudens. Défis et tournoi jeux de société + Loup-garou à Aurignac. Prison Island à Toulouse. Et enfin, Tournois multisport à l’Isle en Dodon.

Adhésion obligatoire pour participer aux activités.

Pour les repas sur place et en sortie, pensez à prendre un pique-nique et un goûter(micro-onde et frigo sur place)11 EUR.

Début : 2024-02-12

fin : 2024-02-23

Boulevard Bertrand Adoue Ancienne Salle Paroissiale

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie animaurignac@mjc-st-gaudens.org

