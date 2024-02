Vacances d’hiver à Aquavallon Rodez, lundi 12 février 2024.

Vacances d’hiver à Aquavallon Rodez Aveyron

La structure gonflable pour les plus jeunes et des cours pour les adultes.

Le détail du programme

STRUCTURE GONFLABLE pour petits et grands

– dans le bassin sportif (nageurs uniquement) mardi et jeudi de 14h à 17h

– dans le bassin d’apprentissage (enfant de moins de 1m20) mercredi de 14h à 17h

COURS pour les adultes sur réservation

aquagym lundi et vendredi à 10h15

aqua circuit training mardi à 20h

aquafitness mercredi à 18h30 et samedi à 11h15

aquabike jeudi à 18h30 et dimanche à 9h45 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12

fin : 2024-02-25

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

L’événement Vacances d’hiver à Aquavallon Rodez a été mis à jour le 2024-01-30 par Rodez agglo