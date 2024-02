Vacances d’hiver 2024 Les Andelys, lundi 26 février 2024.

Vacances d’hiver 2024 Les Andelys Eure

Dans le cadre des vacances d’hiver, la Ville des Andelys vous propose du 26 au 1er mars 2024, des activités et des animations pour les enfants, les ados, les jeunes, les adultes et les familles.

Enfants, ados, jeunes, adultes, parents, on vous attends nombreux !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE au 02 32 54 75 63 / 06 60 76 04 16

Programme:

Lundi 26 février

– 9h30 à 12h Atelier artistique « Carte postale en scrapbooking » (Maison de la Famille et des Solidarités) Adultes

– 10h à 12h et de 14h à 16h Atelier Bricolage (Espace Clotilde) Parents/enfants de + de 6 ans

– 14h30 à 16h Atelier « Ete en Seine, prépa 2024 » (Maison de la Famille et des Solidarités) Ado 13 à 18 ans

Mardi 27 février

– 9h30 à 12h Atelier artistique « Création florale en origami » (Maison de la Famille et des Solidarités) Adultes

– 10h30 à 12h Atelier « Masque de déguisement » (Espace Clotilde) Parents/enfants de + de 3 ans

– 14h30 à 16h Atelier jardinage (Maison de la Famille et des Solidarités) Tout public

Mercredi 28 février

– 10h à 12h et de 14h à 16h Atelier Bricolage (Espace Clotilde) Parents/enfants de + de 6 ans

– 14h30 à 16h Atelier « Ete en Seine, prépa 2024 » (Maison de la Famille et des Solidarités) Ado 13 à 18 ans

Jeudi 29 février

– Journée « Sport partagé » de 9h15 à 16h30 pour les 8-16 ans (sans inscription) au Gymnase D.Houssays

Organisé par CDOS 27 , CAS’ADOS, DSDEN, CDSA, LATA, CSA Judo, CSA Football des Andelys

– 12h Repas partagé et animations karaoké, jeux de société (Salle des fêtes) Tout Public

Vendredi 1er mars

– 9h30 à 12h Atelier artistique « Création intuitive d’encarts floraux » (Maison de la Famille et des Solidarités) Adultes

– 10h30 à 12h Atelier « Accessoires de déguisement » (Espace Clotilde) Parents/enfants de + de 3 ans

– 14h30 à 16h Après-midi jeux vidéo et jeux de société (Maison de la Famille et des Solidarités) Ado 13 à 18 ans

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26

fin : 2024-03-01

Les Andelys 27700 Eure Normandie centresocial@ville-andelys.fr

