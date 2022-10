VACANCES D’HALLOWEEN AU CHÂTEAU DE CHALABRE ! Chalabre Chalabre Catégories d’évènement: Aude

Chalabre

VACANCES D’HALLOWEEN AU CHÂTEAU DE CHALABRE ! Chalabre, 22 octobre 2022, Chalabre. VACANCES D’HALLOWEEN AU CHÂTEAU DE CHALABRE !

Chalabre Aude A.D.T. de l’Aude / OTI Pyrénées Audoises

2022-10-22 12:00:00 12:00:00 – 2022-11-06 18:30:00 18:30:00 Chalabre

Aude Chalabre EUR 8 19 Dès votre arrivée notre majordome Albert et notre gente dame sorcière, vous donneront les livrets pour participer à toutes les activités du château et aux diverses chasses au trésor. Les activités :

Chasse au trésor – Tir à l’arc – Trappe du Courage (saut de 14m) – Salle d’armes – Visite en Réalité augmentée –

Calligraphie – Architecture – Épices –Maîtres bâtisseurs – Enluminure –Moyen-âge miniature –

Héraldique – La vie des enfants au moyen-âge –Vie des femmes au moyen-âge – Parcours nature –

Jardin médiéval. Pour les adultes et à partir de 10 ans, affrontez vos peurs avec la Trappe du Courage ! Une chute de 14 mètres à l’intérieur du donjon ! Frissons garantis ! Tarifs variable de 8€ à 19€ selon le choix et l’âge , gratuit pour les moins de 4 ans.

N’hésitez pas à venir déguisés ! Réservation en ligne ou sur place. chateau.chalabre.contact@gmail.com +33 4 68 69 37 85 Chalabre

dernière mise à jour : 2022-10-11 par A.D.T. de l’Aude / OTI Pyrénées Audoises

Détails Catégories d’évènement: Aude, Chalabre Autres Lieu Chalabre Adresse Chalabre Aude A.D.T. de l'Aude / OTI Pyrénées Audoises Ville Chalabre lieuville Chalabre Departement Aude

Chalabre Chalabre Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chalabre/

VACANCES D’HALLOWEEN AU CHÂTEAU DE CHALABRE ! Chalabre 2022-10-22 was last modified: by VACANCES D’HALLOWEEN AU CHÂTEAU DE CHALABRE ! Chalabre Chalabre 22 octobre 2022 Aude Chalabre Chalabre Aude A.D.T. de l'Aude / OTI Pyrénées Audoises

Chalabre Aude