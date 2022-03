Vacances d’été stage 2 – Théâtre de la Gargouille Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Vacances d’été stage 2 – Théâtre de la Gargouille Bergerac, 1 août 2022, Bergerac. Vacances d’été stage 2 – Théâtre de la Gargouille Salle du P’tit Chat Noir Rue Jean Nicot Bergerac

2022-08-01 13:30:00 – 2022-08-05 Salle du P’tit Chat Noir Rue Jean Nicot

Bergerac Dordogne Bergerac Dordogne Du lundi au jeudi :

De 13H30 à 15H30 : théâtre (expression corporelle, vocale, exercices d’improvisation, clown).De 15H30 à 17H30 : cirque (trapèze, acrobatie, jonglage).

VENDREDI : 16H : répétition générale / 18H : spectacle de restitution.

Tous les ateliers sont animés par les artistes professionnels expérimentés de la Gargouille.

Salle du P’tit Chat Noir Rue Jean Nicot Bergerac

