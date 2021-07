Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées, Saint-Laurent-de-Neste Vacances d’été au centre de loisir Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Vacances d'été au centre de loisir 2021-07-06 – 2021-08-15 au centre de loisirs Les Gafets au Boila SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées L’équipe du centre de loisir « les Gafets » a organisé un tat d’activité pour que vos enfants passent de super vacances. Au programme :

– Sorties aquatique avec AQUANESTE : piscine, paddle, canoë-kayak, rafting,

– Activités sportives : initiation rugby fly, escalade, handball, Olympiades, rencontres intercentre,

– Soirées cuisine : hamburgers, pizza, cuisine de nos régions,

– Spectacle de théâtre à Nestier,

– Activités musicales : danse, chant, musiques du monde,

– Jeux collectifs,

– Chasse au trésor,

– Sorties : animaparc, aquabearn, aquaparc, n’co parc, lunaparc,

– Voyage d’un pays à l’autre : France, Espagne, Brésil, Mali, Japon,

– Activités artistiques : poterie, peinture, déco géante, dessin manga, Les activités sont accessible aux enfants entre 3 et 11 ans. Sur réservation.

