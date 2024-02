Vacances des Petits Mousses Quai de la République Auxerre, lundi 19 février 2024.

Vacances des Petits Mousses Quai de la République Auxerre Yonne

Et si pour changer des écrans, vous ameniez vos enfants au spectacle vivant ? Sur une péniche spectacle amarrée au pied du cœur historique d’Auxerre. L’occasion de découvrir Auxerre et ses jolies rues médiévales pour les adultes et récompenser les enfants par un chouette spectacle partagé en famille spectacles musicaux, magie, marionnettes , contes… Programme à découvrir pour tous les âges et à toutes les heures ou presque ! EUR.

Quai de la République La Scène des Quais

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté reservation@lascenedesquais.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19

fin : 2024-02-29



L’événement Vacances des Petits Mousses Auxerre a été mis à jour le 2024-02-01 par COORDINATION YONNE