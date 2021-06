Vacances des 6-12 ans : L’ENLUMINURE MEDIEVALE Vitré, 19 octobre 2021-19 octobre 2021, Vitré.

Vitré Ille-et-Vilaine

Cet été, pour les enfants de 6 à 12 ans, des rendez-vous avec l’écrit et les contes sont organisés. Quatre ateliers gratuits (avec goûters gratuits également) auront lieu les mardi 19, mercredi 20, mardi 26 et mercredi 27 octobre 2021, de 14 h à 17h. Héloïse Audry posera ses pinceaux et pigments pour une initiation très colorée illustrant cet art de la décoration des anciens manuscrits au Moyen-Âge. Réservation et renseignements auprès du château de Vitré au 02 99 75 04 54.

