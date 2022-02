Vacances des 14-17 ans à Cajarc Cajarc, 25 octobre 2021, Cajarc.

Vacances des 14-17 ans à Cajarc Cajarc

2021-10-25 – 2021-10-26

Cajarc Lot

3 EUR 3 5 25 et 26 octobre redécore ton local jeune

28 et 29 octobre rêve Party, Escape game, repas, échange et projets (5 euros )

30 octobre Ciné Concert, la Nuit de Morts Vivants (3 euros)

3 novembre au 5 novembre : résidence musicale : jam, film, composition, électro, rock, Mao, enregistrement, hip-hop, chansons, repas…

L’espace jeune de Cajarc te propose la première semaine de vacance de changer le décor de ton local, de participer à une rêve party, et à un ciné concert et , la deuxième de vivre une expérience musicale !

+33 6 51 73 01 57

asso. espace jeune cajarc

Cajarc

