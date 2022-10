Vacances Découvertes du Créonnais – Vie autour et dans la Pimpine

Vacances Découvertes du Créonnais – Vie autour et dans la Pimpine, 2 novembre 2022, . Vacances Découvertes du Créonnais – Vie autour et dans la Pimpine



2022-11-02 – 2022-11-02 EUR 7 Partez à la découverte du patrimoine naturel du Créonnais au travers de balades, d’ateliers, d’expériences et de bricolages.

Nous irons découvrir et pêcher les êtres vivants liés à la rivière, puis nous les observerons sous toutes les coutures afin de mieux les connaître.

Pour les enfants de 7 à 12 ans.

