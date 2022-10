Vacances Découvertes du Créonnais – Le plancton régulateur de la vie et du climat Sadirac, 3 novembre 2022, Sadirac.

Vacances Découvertes du Créonnais – Le plancton régulateur de la vie et du climat

Route de Créon Sadirac Gironde

2022-11-03 14:00:00 – 2022-11-03 17:00:00

Sadirac

Gironde

Sadirac

EUR 7 Partez à la découverte du patrimoine naturel du Créonnais au travers de balades, d’ateliers, d’expériences et de bricolages.

Dans les rivières, les fleuves, les lacs et surtout les océans, le plancton est au centre de nos écosystèmes et joue un grand rôle pour le climat de la Terre. Tu découvriras aussi du mystérieux et très beau plancton fossile, vieux de plusieurs dizaines de milliers d’années que les chercheurs ont récupéré au fond de l’océan ! Et tu feras des expériences pour découvrir le rôle de l’océan sur le climat.

Pour les enfants de 7 à 12 ans.

Terre et Océan

