Vacances de Toussaint au Château de Commarque Les Eyzies, 23 octobre 2021, Les Eyzies.

Vacances de Toussaint au Château de Commarque 2021-10-23 – 2021-11-07 Commarque Château de Commarque

Les Eyzies Dordogne

Lors des vacances de la Toussaint, le Château vous propose inclus dans le prix du billet les animations suivantes :

Dimanche : tir à l’arc

Lundi : tracé pariétal

Mardi : tir à l’arc

Mercredi : sculpture sur pierre

Jeudi : calligraphie medievale

Vendredi : Dessine-moi un château

Sans oublier la découverte de la salle Préhistoire avec une grande exposition sur la Préhistoire dans la Beune et un film 3D vous invitant dans les entrailles de la grotte de Commarque, des salles restaurées des Corps de logis, jeux d’antan, la nouvelle muséographie et scénographie des troglodytes, l’Exposition sur les familles, et le grand Jeu de Piste !

© Francis Annet

dernière mise à jour : 2021-10-19 par