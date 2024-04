VACANCES DE PRINTEMPS MOBIL’SPORT Allenc, mardi 9 avril 2024.

VACANCES DE PRINTEMPS MOBIL’SPORT Allenc Lozère

Pendant les vacances de printemps, le Foyer rural d’Allenc vous propose plusieurs animation à la salle communale (inscription et adhésion au Foyer rural obligatoire)

Du 09 au 12 avril

Mobil’sport

9h 12h Pour les enfants de 6 à 10 ans

Compéti…

Compétition et Stimulation sportive avec

Renforcement de l’Esprit d’équipe autour des Sports

innovants et de Parcours d’obstacles

13h30 16h30 pour les enfants de 11 à 17 ans

Self-defense, Jeux collectifs et

Expression corporelle autour de la

Danse, la Gym et le Cirque

Proposé par le Foyer rural d’Allenc

tarifs 12€ l’adhésion annuelle au Foyer rural

4€ l’adhésion à la semaine au Foyer rural

5€ l’inscription aux animations des vacances de printemps 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 09:00:00

fin : 2024-04-12 12:00:00

Salle communale

Allenc 48190 Lozère Occitanie

L’événement VACANCES DE PRINTEMPS MOBIL’SPORT Allenc a été mis à jour le 2024-03-28 par 48 OT Mont Lozère