VACANCES DE PRINTEMPS CHASSE AUX ŒUFS Allenc, mercredi 10 avril 2024.

VACANCES DE PRINTEMPS CHASSE AUX ŒUFS Allenc Lozère

Pendant les vacances de printemps du 08 au 12 avril, le Foyer rural d’Allenc vous propose plusieurs animation à la salle communale (inscription et adhésion au Foyer rural obligatoire)

Le 10 avril

Chasse aux oeufs pour les plus jeunes accompagnés…

Pendant les vacances de printemps du 08 au 12 avril, le Foyer rural d’Allenc vous propose plusieurs animation à la salle communale (inscription et adhésion au Foyer rural obligatoire)

Le 10 avril

Chasse aux oeufs pour les plus jeunes accompagnés de leurs parents

Rdv à 16h30 devant la salle communale

tarifs 12€ l’adhésion annuelle au Foyer rural

4€ l’adhésion à la semaine au Foyer rural

5€ l’inscription aux animations des vacances de printemps 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 16:30:00

fin : 2024-04-10

Salle communale

Allenc 48190 Lozère Occitanie

L’événement VACANCES DE PRINTEMPS CHASSE AUX ŒUFS Allenc a été mis à jour le 2024-03-28 par 48 OT Mont Lozère