VACANCES DE PRINTEMPS AU QUAI DES SAVOIRS QUAI DES SAVOIRS Toulouse, samedi 6 avril 2024.

L’IA au service de la création ? Dessin, musique, graphisme, photo…l’intelligence artificielle s’immisce dans de nombreux domaines. Découvrez différentes façons de vous en servir.

UNE GRANDE EXPOSITION

– L’exposition IA Double Je Calculer, prévoir, décider, apprendre, agir et réagir, les technologies d’intelligence artificielle vous imitent de mieux en mieux, …jusqu’à vous remplacer ? Venez faire le point sur l’IA et ses multiples applications et enjeux, dans une expo immersive au cœur de la machine.

DIVERS ATELIERS

– Mixage et le beatmaking Découvrez l’art du sampling et du mix !

Cet atelier permet la découverte du sampling (technique souvent utilisée dans la musique hip-hop, visant à capturer un extrait sonore et à l’intégrer dans une nouvelle composition musicale) et de s’initier aux différentes techniques. Avec l’aide des Beatmakers de Loop Session Toulouse, vous allez vous initier au mixage de son et deejaying , avec notamment, des extraits générés par IA. Entre machine et création humaine, le double jeu de la composition musicale !

– IA Photobooth Bienvenue dans l’univers de l’IA Photobooth, une installation qui mêle photographie, intelligence artificielle. Choisissez votre prompt, prenez la pose, et retrouvez-vous transformé dans l’univers de votre choix !

– Explorez l’art assisté par l’intelligence artificielle Pendant cet atelier, les jeunes peuvent s’initier à la création artistique grâce à des outils d’intelligence artificielle. Chacun peut créer une œuvre visuelle en suivant le thème « imagine ton futur » et donner vie à ses idées les plus folles.

Rendez-vous également au plateau créatif (7-15 ans)

Ce lieu permanent propose une multitude d’activités de bricolage, de construction et de résolution de problèmes, dans le but d’encourager les jeunes à repousser leurs limites, en leur offrant un espace où ils peuvent explorer, expérimenter et imaginer le monde de demain à l’aide d’outils à la fois low-tech et high-tech.

Et au quai des petits pour les pitchouns ! (2-7 ans)

Au Quai des Petits, on manipule, on explore, on bidouille ! Découvrez un espace qui fourmille d’activités pour éveiller la curiosité des plus petits et aborder les sciences autrement !

Retrouvez le programme détaillé des activités sur le site internet du Quai des Savoirs.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

QUAI DES SAVOIRS 39 Allées Jules Guesde

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie relations.visiteurs.quai-des-savoirs@culture.toulouse-metropole.fr

