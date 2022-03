Vacances de Printemps au Musée Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Vacances de Printemps au Musée Romans-sur-Isère, 18 avril 2022, Romans-sur-Isère. Vacances de Printemps au Musée Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère

2022-04-18 – 2022-04-30 Rue Bistour Musée de la Chaussure

Romans-sur-Isère Drôme Visite Flash : 20 minutes accompagnées du médiateur du musée pour découvrir une partie des collections !



Visite atelier Famille Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Rue Bistour Musée de la Chaussure Ville Romans-sur-Isère lieuville Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Vacances de Printemps au Musée Romans-sur-Isère 2022-04-18 was last modified: by Vacances de Printemps au Musée Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 18 avril 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme