Vacances de printemps au Domaine de Fantaisie Domaine de Fantaisie Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Vacances de printemps au Domaine de Fantaisie Domaine de Fantaisie, 18 avril 2022, Mérignac. Vacances de printemps au Domaine de Fantaisie

du lundi 18 avril au vendredi 29 avril à Domaine de Fantaisie

Les animateurs proposent comme à chaque vacances scolaires un programme riche en animations pour les jeunes de 11-17 ans. Le programme est disponible sur le site [[domainedefantaisie.com](domainedefantaisie.com)](domainedefantaisie.com) ainsi que sur la page Facebook [« Domaine2fantaisie »](https://www.facebook.com/Domaine2Fantaisie) ou bien directement sur place. Les animateurs proposent comme à chaque vacances scolaires un programme riche en animations pour les jeunes de 11-17 ans. Domaine de Fantaisie 8 chem. de la tour de Veyrines 33700 Mérignac Mérignac Les Eyquems Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-18T09:00:00 2022-04-18T17:00:00;2022-04-19T09:00:00 2022-04-19T17:00:00;2022-04-20T09:00:00 2022-04-20T17:00:00;2022-04-21T09:00:00 2022-04-21T17:00:00;2022-04-22T09:00:00 2022-04-22T17:00:00;2022-04-25T09:00:00 2022-04-25T17:00:00;2022-04-26T09:00:00 2022-04-26T17:00:00;2022-04-27T09:00:00 2022-04-27T17:00:00;2022-04-28T09:00:00 2022-04-28T17:00:00;2022-04-29T09:00:00 2022-04-29T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Domaine de Fantaisie Adresse 8 chem. de la tour de Veyrines 33700 Mérignac Ville Mérignac lieuville Domaine de Fantaisie Mérignac Departement Gironde

Domaine de Fantaisie Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/

Vacances de printemps au Domaine de Fantaisie Domaine de Fantaisie 2022-04-18 was last modified: by Vacances de printemps au Domaine de Fantaisie Domaine de Fantaisie Domaine de Fantaisie 18 avril 2022 Domaine de Fantaisie Mérignac Mérignac

Mérignac Gironde