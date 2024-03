VACANCES DE PRINTEMPS AU COUVENT DES JACOBINS COUVENT DES JACOBINS Toulouse, samedi 6 avril 2024.

VACANCES DE PRINTEMPS AU COUVENT DES JACOBINS COUVENT DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne

Au Couvent des Jacobins, les vacances sont synonymes de patrimoine et d’aventures médiévales inoubliables ! Visites guidées, animations, ateliers vous embarquent dans le passé fascinant du monument.

Pendant les vacances, participez à des ateliers découvertes pour exprimer votre créativité et à des animation pour découvrir le Moyen Âge et l’histoire du Couvent.

Vous allez apprendre à maîtriser les rudiments de la cuisine médiévale, percer les secrets de fabrication des manuscrits, vous initiez à la calligraphie médiévale, fabriquer des créatures fantastiques, revêtir des somptueux costumes médiévaux ou encore découvrir les techniques de construction des bâtisseurs de l’époque.

Les activités sont gratuites et comprises dans le billet d’entrée au Cloître.

Les ateliers sont sur réservation et payants.

Retrouvez le détail de la programmation des vacances sur le site internet du Couvent des Jacobins . EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie publics.jacobins@mairie-toulouse.fr

L’événement VACANCES DE PRINTEMPS AU COUVENT DES JACOBINS Toulouse a été mis à jour le 2024-03-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE