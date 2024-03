Vacances de printemps : activités en famille au musée de l’Armée ! Musée de l’Armée Paris, samedi 6 avril 2024.

Pour faire découvrir ses collections et ses activités jeune public, le Musée propose un week-end festif du 6 au 7 avril pour les familles. Jeu de piste, visites guidées, visites-ateliers invitent petits et grands à un voyage haut en couleur dans le temps.

Le programme

Jeu de piste : Mission Trésors de l’Histoire

À partir de 7 ans

Le samedi 6 et le dimanche 7 avril, jeu en continu de 14h à 18h (durée : 1h)

Voyagez dans le temps, en quête des trésors du Musée !

Parcourez le Musée en famille et plongez dans l’Histoire au contact de maîtres de jeux redoutables et passionnants. Rapidité, concentration et curiosité vous permettront d’accéder à la salle de Trésor !

Parviendrez-vous à relever le défi en 60 min ?

Visite guidée : BavArtdage, sur les pas de Napoléon

À partir de 7 ans

Le samedi 6 et le dimanche 7 avril, à 10h, 14h30 et à 16h

Rencontrez Napoléon à travers ses objets personnels, présentés dans nos collections.

Laissez-vous guider et redécouvrez, avec une conférencière, des objets emblématiques liés à la vie de Napoléon. Le bicorne, la campagne d’Égypte ou encore le sacre de l’Empereur se dévoilent autrement, par le jeu et les sens. En images puis dans les collections du Musée, partez à la rencontre de ce personnage célèbre de l’Histoire de France.

En partenariat avec GrandPalaisRmn

Visite-atelier : Sapés comme jadis au temps de Napoléon

A partir de 3 ans

Le samedi 6 et le dimanche 7 avril, à 11h

Créez votre propre uniforme napoléonien !

Accompagnés d’un médiateur, partez avec votre enfant à la découverte des tenues des soldats napoléoniens dans les collections du Musée. Puis, imaginez votre propre uniforme lors d’un atelier créatif. Oursons, sabres et habits-vestes n’auront plus de secret pour vous !

Visite-atelier : Sapés comme jadis au temps des chevaliers

A partir de 3 ans

Le samedi 6 et le dimanche 7 avril, à 16h

Créez votre propre équipement de chevalier !

En compagnie d’un médiateur, découvrez avec votre enfant l’équipement des soldats du Moyen Âge à la Renaissance exposés dans les collections du Musée. Ensuite, laissez libre cours à votre imagination lors d’un atelier créatif pour revisiter ces tenues.

Visite-atelier : Sapés comme jadis au temps des poilus

À partir de 7 ans

Le samedi 6 et le dimanche 7 avril, à 14h

Créez votre propre uniforme de « Poilu » !

Comment étaient habillés les soldats de la Première Guerre mondiale ? Guidés par un médiateur, explorez en famille les uniformes du Musée puis recréez la tenue d’un « Poilu » lors d’un atelier créatif au cœur des collections.

Les activités durent environ 60 minutes.

L’accès est gratuit à toutes les activités, sur réservation des places (enfant et adulte), dans la limite des places disponibles.

Musée de l’Armée 129 Rue de Grenelle 75007

