Vacances de printemps à Lascaux II visite à la bougie Montignac-Lascaux, lundi 8 avril 2024.

Vacances de printemps à Lascaux II visite à la bougie Montignac-Lascaux Dordogne

Venez vivre une expérience immersive et retournez aux sources de notre histoire en visitant à la lueur de la bougie. Infos pratiques visite exceptionnelle de fin de journée, les mardis et mercredis, déconseillée aux enfants en bas-âge, groupes limités à 20 participants. Sur réservation.

Profitez d’une visite exclusive et approfondie d’ 1h30 à la bougie « AUX ORIGINES », incluant une promenade contée à proximité de la grotte originale de Lascaux et laissez-vous transporter dans l’histoire de cette extraordinaire découverte. La lueur d’une lampe à graisse illuminera les œuvres, leur donnant vie au rythme de la flamme vacillante. En découvrant la grotte de Lascaux dans cette ambiance particulière, vous aurez l’impression de remonter le temps il y a 21 000 ans et de vivre les mêmes conditions que nos ancêtres. Vous plongerez dans les motivations des hommes et des femmes de la Préhistoire et comprendrez mieux leurs origines. Venez vivre cette expérience immersive et retournez aux sources de notre histoire. Infos pratiques visite exceptionnelle de fin de journée, les mardis et mercredis, déconseillée aux enfants en bas-âge, groupes limités à 20 participants. Sur réservation. 29 29 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 10:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

488 chemin de la Grotte

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Vacances de printemps à Lascaux II visite à la bougie Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2024-04-08 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère