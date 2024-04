Vacances de printemps à Commarque ateliers Route du château de Commarque Les Eyzies, samedi 6 avril 2024.

Pendant les vacances et week-end feriés, profitez d’ateliers conviviaux et ludiques sans supplément, pour enrichir votre expérience et repartir avec des souvenirs mémorables tir à l’arc, tir au propulseur, sculpture sur pierre, musique préhistorique, calligraphie médiévale. Consultez le planning !

– tir à l’arc les dimanches de 15h30 à 17h (à partir de 7 ans)

– tir au propulseur les vendredis de 15h30 à 17h (ouvert à tous),

– sculpture sur pierre les lundis de 15h30 à 17h , à partir de 7 ans

– musique préhistorique les mercredis de 15h30 à 17h (ouvert à tous),

– calligraphie médiévale, les jeudis de 15h30 à 17h (ouvert à tous)

Les ateliers ne nécessitent pas de réservation au préalable.

Consultez le planning d’animations pour plus de détails. 9.8 9.8 EUR.

Route du château de Commarque Château de Commarque

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

