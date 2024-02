Vacances de Pâques | Visites guidées du barrage de Tuilières (COMPLET) Les Tuilières Saint-Capraise-de-Lalinde, mardi 23 avril 2024.

Vacances de Pâques | Visites guidées du barrage de Tuilières (COMPLET) Les Tuilières Saint-Capraise-de-Lalinde Dordogne

EDF et l’association MIGADO (Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre) vous proposent une visite extérieure de 1h30 autour du site hydroélectrique de Tuilières pendant les vacances de Pâques à 15h (RDV parking de l’espace EDF de Tuilières). Cette visite vous permettra de découvrir l’histoire de ce site, le fonctionnement du barrage hydroélectrique ainsi que l’espèce emblématique de la Dordogne, le saumon ! Vous pourrez ainsi déambuler le long du canal, admirer l’escalier d’écluses dont la vue depuis l’aval est fantastique, observer les poissons dans l’ascenseur à poissons et ensuite un point de vue imprenable sur le barrage. Réservation obligatoire. Visite à partir de 8 ans. Prévoir des chaussures fermées. Animaux non admis. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 15:00:00

fin : 2024-04-23 17:00:00

Les Tuilières Barrage EDF

Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Vacances de Pâques | Visites guidées du barrage de Tuilières (COMPLET) Saint-Capraise-de-Lalinde a été mis à jour le 2024-02-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides