2022-04-18 14:00:00 – 2022-04-30 16:00:00 Lieu-dit Olivoux Atelier créatif

Manzac-sur-Vern Dordogne Manzac-sur-Vern 40 40 EUR Atelier céramique : pour réaliser un joli pot à crayons en forme de lapin, ou un œuf de Pâques en terre.

Au programme : Modelage de la pièce grâce à la technique de la plaque, travail de textures (outils spéciaux), décor (engobes) pour colorer la création.

Distribution de chocolats à la fin de l’atelier.

2 sessions de 2 heures : la première pour réaliser l’objet, la deuxième pour le peindre.

Public : enfants de 6 à 13 ans.

RDV du 18 au 30 avril, de 10h à 12h ou de 14h à 16h.

Tarif 40 € (offre famille : 15% à partir de 3 enfants)

Sur réservation

Lieu-dit Olivoux Atelier créatif Manzac-sur-Vern

