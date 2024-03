Vacances de Pâques à cheval ! LES DADOUS DE LA BRANDE Chasseneuil-sur-Bonnieure, lundi 15 avril 2024.

Pendant les vacances de Pâques à Chasseneuil s/b (16), on ne s’ennuie pas Aux Dadous de La Brande !

Stages, jeux et chasses au trésor pour les plus jeunes, promenades nocturnes et randonnées d’une journée pour les plus grands et les adultes.

Début : 2024-04-15 10:00:00

fin : 2024-04-28 19:00:00

LES DADOUS DE LA BRANDE 1 La Brande

Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine g.leurent@wanadoo.fr

