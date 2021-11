Vacances de Noël Pont-Saint-Esprit Pont-Saint-Esprit, 18 décembre 2021, Pont-Saint-EspritPont-Saint-Esprit.

Vacances de Noël Musée d’Art Sacré du GardMusée d’Art Sacré du Gard 2 Rue Saint Jacques Pont-Saint-Esprit Pont-Saint-Esprit

2021-12-18 – 2022-01-02 Musée d’Art Sacré du Gard 2 Rue Saint Jacques

Pont-Saint-Esprit Gard Musée d’Art Sacré du Gard Pont-Saint-Esprit Gard

Pont-Saint-Esprit

A l’occasion des vacances de Noël, nous vous invitons à venir découvrir le musée costumé en tenue médiévale ! Choisissez parmi les costumes mis à votre disposition à l’accueil et prenez-vous en photo dans les salles de la maison des Piolenc. En solo, en duo, en famille, voyagez à travers le temps et amusez-vous ! Envoyez-nous vos plus belles photos. Les clichés les plus originaux seront publiés sur notre page Facebook. Et leurs auteurs remporteront des lots de souvenirs !Du 18 décembre au 2 janvier À partir de 3 ansEnvoi à musee@gard.fr avant le 7 janvier 2022. Limité à 4 mo par envoi.N’oubliez pas vos coordonnées !Pour vous et vos proches, merci de respecter les gestes barrières et la distanciation physique. Port du masque obligatoire.Un protocole adapté est mis en place pour répondre au respect des mesures sanitaires.Afin de garantir la sécurité de tous, les musées du Gard vous accueillent munis du pass sanitaire ou d’un test antigénique/PCR de moins de 72h.L’équipe de la Conservation départementale du Gard vous souhaite un joyeux Noël et d’excellentes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous en 2022 pour toujours plus de surprises et de découvertes à partager dans nos musées !

musee@gard.fr +33 4 66 90 75 80 http://www.musees.gard.fr/

Droits gérés

Musée d’Art Sacré du GardMusée d’Art Sacré du Gard 2 Rue Saint Jacques Pont-Saint-Esprit Pont-Saint-Esprit

dernière mise à jour : 2021-11-16 par