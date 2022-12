Vacances de Noël du Centre Equestre les Archanges Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

2022-12-18 – 2022-12-30

Découvrez les activités des vacances de Noël avec des stages d'initiations ou perfectionnement, balade à cheval, poney en main et autres animations. Réservez votre dimanche 18 décembre pour la fête de Noël ! Programme modulable sur demande.

Centre Equestre Les Archanges
15 chemin des Tuves
Buis-les-Baronnies
+33 6 68 65 64 87
http://www.domaine-equestre-des-archanges.ffe.com/

