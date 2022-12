Vacances de Noël créatives avec Manufactory Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Vacances de Noël créatives avec Manufactory Le Havre, 13 décembre 2022, Le Havre . Vacances de Noël créatives avec Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime

2022-12-13 10:00:00 – 2022-12-23 11:30:00 Le Havre

Seine-Maritime Pendant les vacances de Noël, Manufactory propose des ateliers créatifs, pour les enfants et les plus grands. De 10h à 11h30 : Atelier complicité parent-enfant

-> Atelier créatif pour enfant (à partir de 4 ans) accompagné d’un adulte, pour vivre un moment de complicité : Sapin à poser en papier. De 13h30 à 16h30 : Atelier enfant à partir de 8 ans

-> Customisation pull de Noël (à ramener pour la customisation). Réservation obligatoire, nombre de place limité. Pendant les vacances de Noël, Manufactory propose des ateliers créatifs, pour les enfants et les plus grands. De 10h à 11h30 : Atelier complicité parent-enfant

-> Atelier créatif pour enfant (à partir de 4 ans) accompagné d’un adulte, pour vivre un moment de complicité : Sapin à poser en papier. De 13h30 à 16h30 : Atelier enfant à partir de 8 ans

-> Customisation pull de Noël (à ramener pour la customisation). Réservation obligatoire, nombre de place limité. manufactory@orange.fr +33 2 35 13 69 97 https://www.manufactorylh.com/ Le Havre

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Le Havre Adresse 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime Ville Le Havre lieuville Le Havre Departement Seine-Maritime

Le Havre Le Havre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-havre/

Vacances de Noël créatives avec Manufactory Le Havre 2022-12-13 was last modified: by Vacances de Noël créatives avec Manufactory Le Havre Le Havre 13 décembre 2022 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime le havre seine-maritime

Le Havre Seine-Maritime