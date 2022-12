VACANCES DE NOEL AUX ATELIERS D’ARTHUR Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

VACANCES DE NOEL AUX ATELIERS D’ARTHUR Montpellier, 19 décembre 2022, Montpellier . VACANCES DE NOEL AUX ATELIERS D’ARTHUR 3 rue Gerhardt Montpellier Hérault

2022-12-19 – 2022-12-23 Montpellier

Hérault Durant les vacances de Noël, les Ateliers d’Arthur propose aux enfants des stages où la création et l’imagination sont à l’honneur… Une semaine de fou ! pour préparer quelques déco de Noël et également profiter de quelques sorties sympa à Montpellier: le Guignol, le dernier Chat Potté, sans oublier quelques recettes festives pour les gourmands, et LA CHRISTMAS PARTY du vendredi ! – Personnalise ta boule de Noël

– Crée une figurine de Noël

– Crée un photophore

– Cuillère en pâte Fimo

– Bouquet de fleurs fraîches

– Cuisine : cookies et cupcakes de Noël Stage du 19 au 23 décembre, réservez vite. Durant les vacances de Noël, les Ateliers d’Arthur propose aux enfants des stages où la création et l’imagination sont à l’honneur… contact@lesateliersdarthur.com +33 6 64 29 01 43 Montpellier

dernière mise à jour : 2022-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse 3 rue Gerhardt Montpellier Hérault Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hérault

Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

VACANCES DE NOEL AUX ATELIERS D’ARTHUR Montpellier 2022-12-19 was last modified: by VACANCES DE NOEL AUX ATELIERS D’ARTHUR Montpellier Montpellier 19 décembre 2022 3 rue Gerhardt Montpellier Hérault Hérault montpellier

Montpellier Hérault