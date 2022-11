Vacances de Noel au musée « DANS MON MUSEE, IL Y A … »

Vacances de Noel au musée « DANS MON MUSEE, IL Y A … », 20 décembre 2022, . Vacances de Noel au musée « DANS MON MUSEE, IL Y A … »



2022-12-20 – 2022-12-20 Visite-atelier pour le jeune public

Autour de l’exposition « Des vies et des œuvres/ Le musée dans la ville » Séances différentes selon l’age des enfants: De 5 à 7 ans : les mardi 20 et 27 décembre de 10h à 11h30

De 8 à 12 ans :mardi 20, jeudi 22, mardi 27 et jeudi 29 décembre de 14h à 16h Réservation obligatoire Visite-atelier pour le jeune public

Autour de l’exposition « Des vies et des œuvres/ Le musée dans la ville » Séances différentes selon l’age des enfants: De 5 à 7 ans : les mardi 20 et 27 décembre de 10h à 11h30

De 8 à 12 ans :mardi 20, jeudi 22, mardi 27 et jeudi 29 décembre de 14h à 16h Réservation obligatoire dernière mise à jour : 2022-10-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville