Blagnac Haute-Garonne Blagnac EUR Pour les vacances de Noël, vous pourrez découvrir plusieurs animations à la Patinoire de Blagnac ! Au programme, deux événements pour toute la famille :

Spectacle « Le facteur du Père Noël » avec la troupe Patin’Air // Vendredi 17 décembre de 20h à 21h30

Journée Noël : photo avec le Père Noël // Vendredi 24 décembre de 1Oh à 12h et de 14h à 16h Venez profiter du jardin de glace les samedis et dimanches matins avec un espace aménagé et du matériel pour les petits. Venez glissez en famille pour Noël ! patinoire@mairie-blagnac.fr +33 5 62 74 71 40 http://patinoireblagnac.fr/animations Pour les vacances de Noël, vous pourrez découvrir plusieurs animations à la Patinoire de Blagnac ! Au programme, deux événements pour toute la famille :

Lieu Blagnac Adresse PATINOIRE DE BLAGNAC 10 Avenue du Général de Gaulle Ville Blagnac