Vacances de merde.com
du vendredi 18 mars au dimanche 27 mars à La comédie de Limoges

Jean-Sébastien Pouchard, vedette de série télévisée, débarque aux caraïbes. Alors qu’il pense avoir réservé un gîte cosy et discret, il va découvrir sur place une toute autre réalité. Il cherchait un coin de paradis, il va trouver l’enfer. Son séjour va très vite se transformer en cauchemar. On rit du début à la fin en espérant que cette histoire ne nous arrive jamais. Tout est dans le titre La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Limoges Carnot-Marceau Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T20:30:00 2022-03-18T22:00:00;2022-03-19T18:00:00 2022-03-19T19:30:00;2022-03-19T20:30:00 2022-03-19T22:00:00;2022-03-20T17:00:00 2022-03-20T18:30:00;2022-03-25T20:00:00 2022-03-25T21:30:00;2022-03-26T18:00:00 2022-03-26T19:30:00;2022-03-26T20:00:00 2022-03-26T21:30:00;2022-03-27T17:00:00 2022-03-27T18:30:00

