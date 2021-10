Vacances de la Toussaint Musée Chintreuil, 25 octobre 2021, Pont-de-Vaux.

du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre à Musée Chintreuil

Il était une fois, Anaïs et Julien en visite au musée Chintreuil. Pas très amusant à priori. Mais après avoir découvert de drôles de choses, un orchestre de grenouilles et un grand flamand rose, ils sont happés par un tableau de Chintreuil. Partagez leur aventure avec vos enfants : une façon ludique d’aborder un musée en famille, par le conte et l’imagination. Et l’histoire se termine bien sûr dans l’incroyable cabinet de curiosités. Durée : environ 45 min + un moment d’échange Trois séances pendant les vacances de la Toussaint : lundi 25, jeudi 28 et vendredi 29 octobre à 16h

Sur inscription, 4 € adultes et enfants

Le moment conte

Musée Chintreuil 66, rue Maréchal de Lattre de tassigny Pont-de-Vaux Ain



