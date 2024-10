Vacances de la Toussaint créatives avec Manufactory Manufactory Le Havre, mardi 22 octobre 2024.

Vacances de la Toussaint créatives avec Manufactory Manufactory Le Havre Seine-Maritime

Pendant les vacances de la Toussaint, Manufactory propose des ateliers créatifs, pour les enfants et les plus grands.

De 10h à 11h30 Atelier créatif pour enfant (à partir de 4 ans) accompagné d’un adulte, pour vivre un moment de complicité

-> Collage et assemblage Champignon d’automne

De 13h30 à 16h30 Atelier intergénérationnel, à partir de 6 ans, ado et adulte

-> Création avec la laine Feutrage en laine cardée et Porte clé Wednesday

(prévoir le goûter)

Réservation obligatoire, nombre de places limité

Début : 2024-10-22 13:30:00

fin : 2024-10-22 16:30:00

Manufactory 115 Rue Richelieu

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie manufactory@orange.fr

