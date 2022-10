Vacances de la Toussaint au Pavillon de Manse Chantilly, 25 octobre 2022, Chantilly.

Vacances de la Toussaint au Pavillon de Manse

34 Rue des Cascades Chantilly Oise

2022-10-25 – 2022-11-04

Chantilly

Oise

6 Pour les vacances de la Toussaint, le Pavillon de Manse est ouvert à la visite libre du mardi au vendredi et le weekend du samedi 5 et dimanche 6 novembre de 14h à 17h30 (dernière entrée 17h). Nous ouvrons le mardi 1er novembre et proposons 2 activités familles l’après-midi (la chasse au trésor et la visite familiale).

ATELIERS SCIENCES

Light Painting Halloween

Des lampes, un peu d’imagination et quelques enfants courageux. Eteignons la lumière et dans le noir des formes terrifiantes apparaissent…

Mardi 25, jeudi 27 octobre et jeudi 03/11 de 10h à 12h. Dès 7 ans.

Labo Ensorcelé

Bienvenue dans le labo de la sorcière ! Ces expériences sont-elles magiques ou scientifiques ? Venez tirer tout cela au clair !

Mercredi 26, vendredi 28 octobre, vendredi 04 novembre de 14h à 16h. Dès 7 ans.

Origamis Monstrueux

Papier, patience et précision seront indispensables aux enfants pour réaliser des pliages un peu particuliers.

Vendredis 28 octobre et 04 novembre de 10h à 12h. Dès 7 ans.

Bateau Fantôme

Chacun construit son propre bateau fantôme avant de le tester dans la blanchisserie. Lequel sera le plus rapide ?

Mercredis 26 octobre, 02 novembre de 10h à 12h. Dès 7 ans.

Machines

À la découverte des machines du pavillon, les enfants manipulent des engrenages et inventent la plus impressionnante des machines.

Mardi 25 octobre de 10h à 12h. Dès 7 ans.

Dominos Hantés

1 domino, 2 dominos, 3 dominos… Sous les mains des enfants une fresque terrifiante prend forme. Mais attention, elle risque de s’écrouler…

Jeudis 27 octobre et 03 novembre de 10h à 12h. Dès 7 ans

Kapla Squelettique

Araignées, squelettes, citrouilles… Quelles formes terrifiantes les enfants réussiront-ils à construire ?

Mardi 25 octobre, jeudi 03 novembre de 14h à 16h. Dès 7 ans.

Eveil « Automne »

L’automne c’est la saison idéale pour observer, toucher, et partir à la découverte des feuilles, des arbres et de toutes leurs couleurs !

Mercredi 26 octobre et 02 novembre Mercredi 02/11 de 10h à 12h. De 3 à 6 ans.

Eveil « Halloween »

Citrouilles et carabistouilles ! Ici, on coupe, on colle, on gribouille et on fait preuve de créativité autour d’Halloween.

Vendredis 28 octobre et 04 novembre de 10h à 12h. De 3 à 6 ans.

10€ par enfant. Durée : 2h. Les ateliers sciences sont uniquement pour les enfants. Les parents ne restent pas pendant l’atelier. Réservation obligatoire au 03 44 62 01 33 ou en complétant le formulaire d’inscription disponible sur le site internet www.pavillondemanse.com

ACTIVITES FAMILLES

-Chasse au Trésor « Le trésor de la sorcière », dès 6 ans

Marion est une sorcière un peu tête en l’air… Elle a oublié le code du coffre dans lequel sa recette de potion est enfermée ! Observation et réflexion seront nécessaires aux enfants et aux parents pour résoudre énigmes et défis. Réussirez-vous à aider Marion ? Les 25, 26, 27, 28 octobre et 01, 03 novembre à 14h. Tarif: 6€ par personne / 20€ famille de 4 personnes (5€ par personne en plus)

-Visite Familiale avec animation « Chasse au Fantôme » dès 3 ans

Venez découvrir la machine élévatoire qui alimentait en eau les fontaines des jardins du Château de Chantilly au 17ème siècle. Laissez-vous émerveiller par les machines du 19ème en mouvement grâce à la turbine, avant de descendre dans la blanchisserie mécanisée où on lavait autrefois le linge du Château. Un fantôme facétieux hante la Salle Condé. Marion, la sorcière du Pavillon, a besoin de vous pour le retrouver. Mais faites vite, la machine est en danger !

Les 25, 26 et 28 octobre, 01, 02, 03 et 04 novembre à 16h15. Tarif: 8€ par personne (adulte ou enfant)

Pavillon de Manse

Chantilly

dernière mise à jour : 2022-10-10 par