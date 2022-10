Vacances de la Toussaint au Parc Ornithologique Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Bouches-du-Rhne EUR Tout au long de la journée, glissez-vous dans la peau d’un naturaliste et participez aux activités proposées par notre équipe d’animateurs passionnés pour percer les mystères des flamants roses et autres espèces. Au menu : Escape game, histoires contées, rencontre avec nos ornithologues et participation au suivi des flamants roses… «



Programme :

de 10 h à 12h

Rendez-vous avec les guides naturalistes sur les sentiers de Pont de Gau

A 10h30 – 11h et 11h30

L’histoire de Clac-Clac la cigogne ( petit théâtre japonnais)

A 14h

Animation Flamant Rose, venez découvrir l’oiseau emblématique de Camargue et lisez leurs bagues

Tous les jours de 10h à 16h

Escape game sur les sentiers du Par Ornithologique Toute l’équipe d’animation du Parc Ornithologique vous a préparé un programme au top pour les prochaines vacances de la Toussaint. frederic@parcornithologique.com https://www.parcornithologique.com/ Saintes-Maries-de-la-Mer

