VACANCES DE LA TOUSSAINT AU MUSÉE AEROSCOPIA



2022-10-22 – 2022-11-06 Au programme: Des visites et des ateliers créatifs animés par les médiateurs du musée !

Des lectures pour les Pitchouns aviateurs, des visites contées avec Monsieur Pirouette Cacahuète, des initiations au pilotage de drones, des ateliers Aéro’Brique et mini cerf-volant.

Et bien plus encore ! Découvrez le programme détaillé sur le site internet du musée Aéroscopia. Pour les vacances de la Toussaint, faites une escale aéronautique en famille au musée Aéroscopia ! Venez découvrir l'histoire de l'aéronautique tout en s'amusant !

