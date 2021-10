Vézac Vézac Dordogne, Vézac Vacances de la Toussaint à Marqueyssac Vézac Vézac Catégories d’évènement: Dordogne

Vézac

Vacances de la Toussaint à Marqueyssac Vézac, 23 octobre 2021, Vézac. Vacances de la Toussaint à Marqueyssac 2021-10-23 – 2021-11-07

Vézac Dordogne Vézac Pendant les Vacances Scolaire

– Les ateliers de bricolage de « PETITS CURIEUX DE NATURE »

Tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 17h30. – Démonstration de tournage sur bois

Tous les après-midi excepté le vendredi. – Les visites guidées gratuites

A 10h15, 11h15, 12h, 13h45, 14h30 et 15h15 tous les jours. – Parcours filet dans les arbres

Sur plus de 100 mètres la promenade prend de la hauteur avec un parcours-filet suspendu dans les arbres, très ludique pour les enfants comme pour les adultes. Le périple est aussi novateur qu’amusant, à accomplir à 5 mètres au dessus du niveau du sol, dans un filet qui suit les méandres du sous-bois. A essayer au plus vite… – Visite nature

Tous les jours à 16h (sauf le 31 octobre). Le 30 Octobre :

+33 5 53 31 36 36

