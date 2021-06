Villenave-d'Ornon Ecole matenelle Jules-Verne Gironde, Villenave d'Ornon Vacances de Juillet : A l’aventure ! Ecole matenelle Jules-Verne Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Sortie à Kid Parc toute la journée ! ———————————— ### Départ : 9h00 ### Retour : 17h00 ### **Penser à amener dans un sac à dos casquette, gourde, crème solaire et rechange.**

Du 12 au 16 juillet : A l’aventure de ton corps, découverte de nos sens avec notre ami Béber le scientifique fou. Ecole matenelle Jules-Verne 3-5 Rue Colette Besson, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

