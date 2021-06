Villenave-d'Ornon Ecole matenelle Jules-Verne Gironde, Villenave d'Ornon Vacances de Juillet : A l’aventure ! Ecole matenelle Jules-Verne Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

### Différents pôles sont mis à disposition des enfants en étant encadrés par les animateurs : pôle de jeux de société, de jeux sportifs, pôle création (peinture, utilisation de matériaux que les enfants choisissent), pôle lecture, décoration du centre, etc.

Penser à amener une gourde, une casquette, un rechange dans un sac et de la crème solaire.

Semaine de l’enfant : pour ces 3 premiers jours de vacances, les enfants ont le libre choix de leurs activités ! Ecole matenelle Jules-Verne 3-5 Rue Colette Besson, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

