**Sortie au Parc Bourghail à Pessac : ballade de Pop, pique-nique et grand jeu de course d’orientation !** ———————————————————————————————————- ### **Départ : 9h30** ### **Retour : 16h30** ### **Prévoir dans un sac à dos une bouteille d’eau/gourde et un rechange. Privilégier les chaussures de marche.**

Penser à amener une gourde, un rechange et doudou si besoin dans un sac à dos. Porter de préférence des chaussures de sport.

Pour les vacances, nous partons à la rencontre de Pop le dinosaure. Une semaine remplie de couleurs, de rires et de dinosaures!! Ecole matenelle Jules-Verne 3-5 Rue Colette Besson, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

2022-02-23T07:30:00 2022-02-23T18:30:00

