Vacances de Février Ecole matenelle Jules-Verne Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Vacances de Février Ecole matenelle Jules-Verne, 17 février 2022, Villenave-d'Ornon. Vacances de Février

Ecole matenelle Jules-Verne, le jeudi 17 février à 07:30

**Matin :** ———– ### Grands : * Décoration de la porte de la chocolaterie * Chant et danse des umpalumpas ### Moyens : * Chant et danse des umpalumpas * Création de sucettes géantes ### Petits : * L’ombre de Charlie * Jeu : retrouvons Charlie **Après-midi :** —————- ### Grands : * Création d’un mémory de Charlie * Sortie à la médiathèque ### Moyens : * Décoration gourmande * Jeu du voyage dans la chocolaterie

Penser à amener une gourde, un rechange et doudou si besoin dans un sac à dos. Porter de préférence des chaussures de sport.

Pour les vacances, nous partons visiter la chocolaterie de Charlie! Gourmandises et Aventure au programme! Ecole matenelle Jules-Verne 3-5 Rue Colette Besson, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-17T07:30:00 2022-02-17T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Ecole matenelle Jules-Verne Adresse 3-5 Rue Colette Besson, 33140 Villenave d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville Ecole matenelle Jules-Verne Villenave-d'Ornon Departement Gironde

Ecole matenelle Jules-Verne Villenave-d'Ornon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenave-dornon/

Vacances de Février Ecole matenelle Jules-Verne 2022-02-17 was last modified: by Vacances de Février Ecole matenelle Jules-Verne Ecole matenelle Jules-Verne 17 février 2022 Ecole matenelle Jules-Verne Villenave-d'Ornon Villenave-d'Ornon

Villenave-d'Ornon Gironde