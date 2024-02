Vacances de Février au Boila SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, lundi 12 février 2024.

Vacances de Février au Boila SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Les vacances de Février au BOILA !!!!

Pendant les vacances d’hiver, le Centre de Loisirs Intercommunal Neste Barousse,

vous accueille et invite les 3-11 ans, tous les jours, à des jeux collectifs et des activités manuelles

– Découverte de l’environnement, Rando à Nistos et découverte des lamas.

– Spectacles jeune public, au Centre Culturel de la Maison du Savoir.

– Vivre les jeux de sociétés grandeur Nature ! Mystère de Pekin, Le petit Verger…

– Défilé du Carnaval !!!

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12 07:30:00

fin : 2024-02-23 18:30:00

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au BOILA

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie

L’événement Vacances de Février au Boila Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2024-02-06 par OT de Neste-Barousse|CDT65