Vacances d’avril au Domaine de Lorleau Lorleau, lundi 15 avril 2024.

Le Domaine de Lorleau vous accueille pendant les vacances d’avril pour des animations variées, pour tous les âges et tous les niveaux stage de voltige, baby poney, dressage, cours particuliers, cirque, initiation dressage et saut, jeux…

Tout programme peut être modifié sans préavis (météo, état de santé d’un équidé etc..)

Découvrez le planning des activités sur cette page ou sur le site du Domaine de Lorleau https://domainedelorleau.ffe.com/

L’inscription est obligatoire au préalable ainsi que le règlement.

Pour plus de renseignements 06 60 04 93 22 par SMS

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 09:00:00

fin : 2024-04-20 17:30:00

21 Rue de la Lieure

Lorleau 27480 Eure Normandie

L’événement Vacances d’avril au Domaine de Lorleau Lorleau a été mis à jour le 2024-03-13 par Office de Tourisme Lyons Andelle