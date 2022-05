Vacances d’automne: Des ateliers pour découvrir le musée en famille., 27 octobre 2022, .

Vacances d’automne: Des ateliers pour découvrir le musée en famille.

2022-10-27 14:30:00 – 2022-10-27 16:00:00

Visites-ateliers en famille : « Les p’tits créateurs »

Pendant les vacances d’automne, les enfants peuvent découvrir le musée de manière ludique, puis

s’initier à une pratique artisanale ou artistique et repartir avec leur propre création. L’occasion de

partager un moment en famille au musée !

Atelier « Dessin en fil »

jeudi 27 octobre de 14h30 à 16h

Les enfants créent leur dessin sur un calque, réalisent le piquage du support et recréent leur dessin avec des fils et une aiguille. Une manière de découvrir et d’expérimenter les gestes des dentellières.

Atelier « Teinture végétale »

vendredi 28 octobre de 14h30 à 16h

Les enfants découvrent les secrets de la teinture des textiles avec des plantes. Ils préparent les

bains et teignent des pièces de tissu qu’ils pourront rapporter à la maison.

Atelier « Dentelle »

mercredi 2 novembre de 14h30 à 16h

Avec Patricia Gilbert, artisane dentellière, les enfants s’initient à la dentelle aux fuseaux en créant

un motif en forme d’animal, pour décorer leur chambre, leur cartable ou pour offrir.

Visites-ateliers en famille : « Les p’tits créateurs »

Pendant les vacances d’automne, les enfants peuvent découvrir le musée de manière ludique, puis

s’initier à une pratique artisanale ou artistique et repartir avec leur propre création….

Visites-ateliers en famille : « Les p’tits créateurs »

Pendant les vacances d’automne, les enfants peuvent découvrir le musée de manière ludique, puis

s’initier à une pratique artisanale ou artistique et repartir avec leur propre création. L’occasion de

partager un moment en famille au musée !

Atelier « Dessin en fil »

jeudi 27 octobre de 14h30 à 16h

Les enfants créent leur dessin sur un calque, réalisent le piquage du support et recréent leur dessin avec des fils et une aiguille. Une manière de découvrir et d’expérimenter les gestes des dentellières.

Atelier « Teinture végétale »

vendredi 28 octobre de 14h30 à 16h

Les enfants découvrent les secrets de la teinture des textiles avec des plantes. Ils préparent les

bains et teignent des pièces de tissu qu’ils pourront rapporter à la maison.

Atelier « Dentelle »

mercredi 2 novembre de 14h30 à 16h

Avec Patricia Gilbert, artisane dentellière, les enfants s’initient à la dentelle aux fuseaux en créant

un motif en forme d’animal, pour décorer leur chambre, leur cartable ou pour offrir.

dernière mise à jour : 2022-05-04 par