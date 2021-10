Izieu Maison d'Izieu Ain, Izieu Vacances d’automne : atelier-visite pour les 8-13 ans Maison d’Izieu Izieu Catégories d’évènement: Ain

Adapté aux enfants de 8 à 13 ans, l’atelier-visite conçu par la Maison d’Izieu est accompagné par un médiateur. **En s’appuyant sur de nombreux documents d’archives, les enfants parcourent la maison à la découverte de l’histoire de la Colonie et des solidarités qui ont permis le sauvetage de nombreux enfants.** Durée : 1h15. Départ à 14h. Une visite accompagnée en groupe destinée aux parents a lieu simultanément. Durée : 50 minutes. Départ à 14h30. Réservation conseillée. Jauge limitée à 12 enfants maximum. Merci d’arriver 15 minutes à l’avance. [Billetterie](https://www.billetweb.fr/visiter-la-maison-dizieu1) [Horaires d’ouverture](https://www.memorializieu.eu/informations-pratiques/horaires-douverture/) [Formats de visite](https://www.memorializieu.eu/visiter/individuels-2/) En s’appuyant sur de nombreux documents d’archives, les enfants parcourent la maison à la découverte de l’histoire de la Colonie et des solidarités qui ont permis le sauvetage de nombreux enfants. Maison d’Izieu 70 route de lambraz Izieu Lambraz Ain

