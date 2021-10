Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Vacances créatives avec Manufactory Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Vacances créatives avec Manufactory Le Havre, 4 novembre 2021, Le Havre. Vacances créatives avec Manufactory 2021-11-04 10:00:00 – 2021-11-04 11:30:00

Le Havre Seine-Maritime Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, Manufactory propose des ateliers créatifs, pour les enfants et les plus grands. Jeudi 4 novembre : De 10h à 11h30 : Atelier duo parent-enfant

-> Atelier créatif pour enfant (à partir de 4 ans) accompagné d’un adulte, pour vivre un moment de complicité : “Fabrication d’un pirate”. De 13h30 à 16h30 : Vacances Enfant

-> “Le monde des dinosaures” Réservation obligatoire, nombre de place limité. Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, Manufactory propose des ateliers créatifs, pour les enfants et les plus grands. Jeudi 4 novembre : De 10h à 11h30 : Atelier duo parent-enfant

-> Atelier créatif pour enfant (à partir de 4 ans)… manufactory@orange.fr +33 2 35 13 69 97 https://www.manufactorylh.com/ Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, Manufactory propose des ateliers créatifs, pour les enfants et les plus grands. Jeudi 4 novembre : De 10h à 11h30 : Atelier duo parent-enfant

-> Atelier créatif pour enfant (à partir de 4 ans) accompagné d’un adulte, pour vivre un moment de complicité : “Fabrication d’un pirate”. De 13h30 à 16h30 : Vacances Enfant

-> “Le monde des dinosaures” Réservation obligatoire, nombre de place limité. dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Le Havre Adresse Ville Le Havre lieuville 49.48925#0.10806